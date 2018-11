POZZUOLI – Dopo il grande successo della programmazione estiva con Miss Campi Flegrei e Miss e Mr. Campi Flegrei Baby, “Seratissime Eventi Agency” lancia un nuovo evento autunnale dedicato ai bambini dai 4 ai 13 anni. Domani, 11 novembre, nella splendida cornice del Multisala Sofia, sfileranno sul palco 42 bambini scelti tra centinaia di candidati dell’area flegrea e dintorni. I bambini indosseranno abiti da cerimonia e da tempo libero accuratamente selezionati dal main sponsor dell’evento, il negozio “Sunflower” di Daniela Palumbo, sito in Arco Felice. Le selezioni sono state complesse e lunghe per l’incredibile successo dell’iniziativa: il crescente numero di iscrizioni ha indotto l’organizzatore Alberto Spina a pianificare, sin da ora, altri eventi autunnali per accontentare le numerosissime richieste. L’idea è nata dall’esperienza del concorso di bellezza Miss e Mr. Campi Flegrei Baby, il cui successo ha spinto Alberto Spina ad organizzare un evento autunnale per permettere a bambini alle prime esperienze, di sfilare dinnanzi ai propri genitori in un’ atmosfera serena e gioiosa, divertendosi. Presentatrice dell’evento la psicologa e giornalista Edda Cioffi.