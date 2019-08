POZZUOLI – Mille persone hanno affollato ieri la piazza di via Ariete a Licola dove è andata in scena la prima delle due serata di “Licola in Festa”, kermesse musicale organizzata dal comitato locale “Licola Mare Pulito” con il supporto di sponsor privati. Si tratta del secondo evento andato in scena in tutta la città di Pozzuoli, che anche quest’anno ha offerto un calendario alquanto scarno presentando solo il classico “Pennone a mare”.

SODDISFAZIONE – A Licola mare ieri sera si sono esibiti i cantanti Nello Amato, Lino Calone e Luciano Caldore che per quasi tre ore hanno intrattenuto i presenti. Una festa di piazza che ha visto la partecipazione di molte famiglie con bambini, quasi tutte del quartiere. Emozionato per il successo della serata l’organizzato Umberto Mercurio: «E’ andato tutto bene grazie alla partecipazione della gente che ha molto apprezzato i nostri sforzi. Abbiamo voluto regalare al quartiere e alla città un momento di aggregazione e di festa, cosa purtroppo rara da queste parti».