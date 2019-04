POZZUOLI – Tragedia sfiorata nella notte ad Arco Felice dove un piccolo camion per la raccolta dei rifiuti della ditta “De Vizia” si è ribaltato dopo essersi schiantato contro il cancello di una palazzina. Il fatto è avvenuto in via Cacciapuoti, in una delle traverse che dallo stadio comunale conducono verso la piazza. Stando alle prime ricostruzioni l’incidente sarebbe stato provocato da un guasto meccanico che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente, fortunatamente uscito illeso. Paura tra i residenti, svegliati nel cuore della notte dal violento impatto. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli. Le operazioni sono durate diverse ore e per rimuovere il mezzo è stato necessario l’intervento di due gru.