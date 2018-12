POZZUOLI – L’Azienda idrica del Comune di Napoli ABC ha comunicato che nel corso della prossima notte dovrà effettuare un intervento di riparazione alla tubazione di adduzione principale di acqua potabile in via Caio Duilio a Fuorigrotta che fornisce acqua anche nella parte bassa di Pozzuoli. Per effetto di ciò, dalle ore 23 di oggi fino alle ore 6:00 di domani mattina, ci sarà una forte depressione idrica, con possibile sospensione, in tutta la zona di via Napoli e del centro storico, fino a via Fasano e via Annecchino all’altezza della stazione della Cumana di Arcofelice.