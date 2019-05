POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli polemizza con la Città Metropolitana per la mancata pulizia del canale che collega il lago d’Averno al mare. Lo fa in maniera sottile attraverso un comunicato stampa inviato in mattinata agli organi di stampa. Nel testo l’ente d via Tito Livio rende noto che l’intervento sarà effettuato dal servizio giardini comunale “in attesa che la Città Metropolitana intervenga in modo più radicale alla foce dei due canali, così come da molto tempo preventivato.” Consigliere delegato della Città Metropolitana è il consigliere comunale della maggioranza

IL TESTO – “Su disposizione dell’amministrazione, -si legge nella nota a cura del portavoce del sindaco– il Servizio Giardini del Comune di Pozzuoli effettuerà domani, venerdì 17 maggio, un intervento di pulizia del canale che collega il Lago d’Averno al mare, in attesa che la Città Metropolitana intervenga in modo più radicale alla foce dei due canali, così come da molto tempo preventivato. Per consentire che l’azione di bonifica sia svolta in sicurezza, dalle ore 8 alle ore 13, sarà istituito temporaneamente il senso alternato di una corsia di marcia in via Italia nel tratto che va dall’incrocio con la Strada Provinciale Circumlago di Lucrino all’altezza del ristorante “Caronte”.