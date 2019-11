POZZUOLI – Venerdì alle 17.30, presso Palazzo Migliaresi al Rione Terra, il colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera presenta il suo libro “Mafia – Genesi di un male” di Rogiosi Editore. Un testo impegnato nel fenomeno della malavita intriso in alcuni ambienti specificamente fertili e proliferi per il divulgarsi della criminalità organizzata. Questo saggio tenta di chiarire quello che possiamo definire un uso improprio, dal punto di vista non solo giornalistico, del termine mafia, che nella storia europea ha assunto varie ambigue valenze.

GLI INTERVENTI – L’autore il Colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera è autore dei libri “’800, altro”, e “Il cancro della corruzione” editi da Rogiosi. Tra i numerosi riconoscimenti, ha ricevuto l’attestato di merito Associazione Internazionale “Joe Petrosino” per la lotta alla mafia (1991-1996). Interverranno: Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli; Josi Gerardo della Ragione, sindaco di Bacoli; Giuseppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida; Antonio Sabino, sindaco di Quarto; Ciro Biondi, giornalista; Gianni Ambrosino, direttore Canale 21. Modera Caterina Laita, direttore editoriale Campi Flegrei tv.