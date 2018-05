POZZUOLI – Lunedì 28 maggio 2018, alle ore 14:00 (in seconda convocazione martedì 29 maggio alle ore 13:00), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 e una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio.