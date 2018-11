POZZUOLI – Si è insediato oggi a Pozzuoli l’Osservatorio per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della cultura della legalità, istituito con la delibera consiliare numero 9 del 29 marzo 2018. La prima riunione si è svolta nella sala giunta del Municipio e vi hanno partecipato il sindaco Vincenzo Figliolia, i tre consiglieri comunali nominati dall’assemblea cittadina, i rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine, delle associazioni antimafia e antiracket, della Curia, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle associazioni di categoria sindacali e produttive del territorio. Tra gli scopi dell’Osservatorio vi sono quelli di proporre interventi di potenziamento delle azioni di contrasto ai fenomeni criminali, anche in materia di trasparenza pubblica, promuovere un’azione sinergica e di scambio di informazioni tra i vari soggetti impegnati sul territorio, monitorare le diverse forme criminali e microcriminali e attivare una rete di partecipazione attiva della collettività.

GLI INCONTRI – «La nostra intenzione è di dare vita ad una serie di attività concrete sul territorio coinvolgendo soprattutto le scuole con incontri itineranti – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia – . Vogliamo tenere costantemente un faro acceso sui rischi a cui possono andare incontro i giovani, e non solo, e soprattutto diffondere la cultura della legalità, contando sull’apporto di tutti. Abbiamo stabilito che ci incontreremo due volte al mese per mettere in campo una serie di iniziative: il prossimo incontro ci sarà il 28 novembre».