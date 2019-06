POZZUOLI – Dopo le segnalazioni dei cittadini il comune di Pozzuoli è intervenuto questa mattina in via Domitiana per riparare una condotta idrica che da giorni perdeva acqua. Secondo i tecnici del servizio acquedotto, che si sono recati sul posto insieme al vicesindaco Fiorella Zabatta, la perdita sarebbe tra le cause che hanno portato a secco i rubinetti a Licola mare. All’intervento effettuato in mattinata ne seguirà un altro nella giornata di lunedì con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema. Secondo i residenti, invece, le cause della mancanza d’acqua o della scarsa pressione sarebbe da attribuire alla presenza dei vicini stabilimenti balneari.

