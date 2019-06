POZZUOLI – Per consentire i lavori urgenti di riparazione di una condotta idrica, mercoledì 5 giugno 2019, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, su un breve tratto di via Solfatara sarà istituito il senso unico alternato di circolazione. Il dispositivo sarà valido tra i numeri civici 12 e 16 sulla corsia destra in direzione Napoli e, sulla corsia di sinistra, tra i civici 9 e 11. Nello stesso tratto verrà istituito il divieto di sosta con rimozione carro attrezzi.