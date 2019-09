POZZUOLI – , alle 12 (in seconda convocazione lunedì 9 settembre alle ore 11), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Aggiornamento ed integrazione del “Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019” adottato con delibera di Giunta Comunale numero 23 del 15/02/2019, successivamente modificato parzialmente con delibera di Giunta Comunale numero 33 del 18/02/2019, ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 01/04/2019; Modifica del Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020; Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019; e una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio.