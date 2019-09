POZZUOLI – Per consentire i lavori di riparazione, indifferibili e urgenti, di una condotta idrica in piazza della Repubblica, dalle ore 23 di questa sera fino alle ore 5 di domani 11 settembre, sarà interrotto il flusso idrico potabile in tutta la zona del centro storico fino ad Arco Felice, all’altezza della stazione della Cumana. L’amministrazione ha deciso di far eseguire i lavori di notte per ridurre lo spreco d’acqua e arrecare meno disagi possibili ai cittadini.