POZZUOLI – «L’arresto di Gennaro Imperatore, accusato di aver ucciso il cane Spike nel 2014 dopo averlo dato alle fiamme nei giardinetti del Rione Toiano a Pozzuoli, è emblematico per due motivi: da un lato evidenzierebbe ancora una volta la sua natura tendenzialmente violenta e criminale; dall’altro ci dice che coloro che ritirarono la denuncia nei suoi confronti sbagliarono perché oggi probabilmente costui non sarebbe stato nelle condizioni di commettere il tentativo di estorsione. L’omertà non va mai nella stessa direzione della giustizia e della legalità». Lo ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Pozzuoli Fiorella Zabatta , all’indomani dell’arresto del 27enne del Rione Toiano.