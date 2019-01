POZZUOLI – Il racconto di attimi di follia andati in scena ad Arco Felice nella notte di Capodanno. A scriverci è Teresa Restivo, che ha assistito al ferimento del figlio 17enne ad opera di alcune persone alla presenza di alcuni agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Di seguito il racconto della donna inviato al nostro giornale e che pubblichiamo integralmente.

IL RACCONTO – «Scrivo a voi affinché la gente sappia che non siamo tutelati da nessuno. Tornati dal cenone io mio marito e i miei due figli ci siamo fermati in piazza ad Arco Felice, perchè mio figlio diciassettenne aspettava un suo amico per lo scambio di auguri. Era fuori dall’auto quando viene colpito ad una gamba da un petardo lanciatogli addosso da un gruppo di “uomini” (perché data la loro età sarebbero dovuti essere uomini!!!) Poco distante da lui. Alle urla di mio figlio io e mio marito ci avviciniamo per capire cosa fosse successo e solo alla vista del sangue ci rendiamo conto di quanto accaduto!!!»