POZZUOLI – Ancora ladri in azione nel quartiere di Monterusciello dove si susseguono i furti ai danni di auto. La notte scorsa in via Raffale Viviani, all’interno di un parco, due colpi sono stati messi a segno a distanza di pochi minuti: in entrambi i casi sono state rubate le quattro ruote a due vetture poi lasciate sui classici mattoni. Un danno da quasi mille euro per i due proprietari che all’alba hanno fatto l’amara scoperta.

FURTO E DANNI – E sempre nella stessa notte che i ladri hanno colpito anche in via Luigi Pirandello, sempre nel quartiere di Monterusciello: in questo caso dopo aver sfondato il vetro di un finestrino hanno rubato una borsa e alcuni indumenti da lavoro.