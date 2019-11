POZZUOLI – «Assistenza e formazione per i docenti e per quelli che aspirano ad esserlo anche in vista dei prossimi concorsi nella Pubblica Istruzione». Così Antonia Monaco, presidente dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana Flegrea Pozzuoli, presenta la sede locale. «Si tratta – ha continuato – di un’associazione storica che si è caratterizzata per essere sempre stata aperta alle esigenze dei giovani, degli insegnanti e delle famiglie». La sede flegrea dell’Ansi è stata presentata martedì 26 novembre all’Hotel Gli Dei. All’incontro – dal titolo “L’Istruzione e la Formazione in Italia: quale futuro?” – sono intervenuti Vincenzo Figliolia (sindaco di Pozzuoli), Anna Attore (insegnante e già assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pozzuoli), Alberto Bottino (già direttore Usr Campania) e Mirella Scala (dirigente tecnico presso Usr Campania).

SINERGIA – Il sindaco di Pozzuoli si è soffermato sulla necessaria alleanza tra scuola e istituzioni locali: «dal 2012 in poi ho sempre cercato la collaborazione con i dirigenti scolastici per discutere nelle scuole e con la scuola dei cambiamenti in atto. La scuola – ha concluso Figliolia – rappresenta la più imponente agenzia educativa e ha un compito fondamentale nel cambiamento culturale». Anna Attore ha ricordato le tante iniziative che si sono svolte in collaborazione con le scuole mentre gli interventi di Alberto Bottino e Mirella Scala sono stati di natura più tecnica. Bottino ha elencato e commentato sinteticamente le leggi più significative della storia della scuola mettendone in evidenza i lati positivi e negativi ed ha approfondito alcune tematiche come il valore legale dei titoli di studio, le competenze e la questione endemica del precariato. Infine il dirigente tecnico Mirella Scala si è soffermata sui cambiamenti nei programmi didattici e sulla necessità di proporre dei cambiamenti significativi per mettere la scola italiana al passo con i tempi. Variegata la platea che ha affollato il salone delle conferenze dell’Hotel Gli Dei. Presente una rappresentanza nutrita dei dirigenti scolastici dell’area flegrea, di docenti, assistenti tecnici, collaboratori e famiglie.

LOCATION – La sede flegrea di Pozzuoli dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana è il nodo locale dello storico sodalizio fondato nel 1938 con lo scopo di venire incontro alle esigenze degli studenti, dei docenti, delle famiglie e delle scuole. La sezione dell’area flegrea ha lo scopo di offrire ai giovani – e non solo -, occasioni di riflessione e di impegno per una crescita culturale. Una crescita finalizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze capaci di costituire la necessaria “cassetta degli attrezzi” che possa essere a sua volta passaporto per un futuro professionale, anche in relazione alle specifiche vocazioni del territorio. La sede dell’Ansi Flegrea Pozzuoli è in via Marotta a Monterusciello, Pozzuoli.