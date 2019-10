POZZUOLI – Pugno di ferro contro la proliferazione di insetti e ratti in città, il Comune di Pozzuoli annuncia il nuovo calendario per i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione. Si parte già nei prossimi giorni e si proseguirà fino al prossimo anno. Per assicurare una maggiore incisività dei trattamenti il sindaco di Pozzuoli, Enzo Figliolia, invita i cittadini, per le aree di loro pertinenza, al rispetto di alcune norme comportamentali, quali la manutenzione e la pulizia di strutture di disuso e la periodica pulizia dei terreni incolti. I residenti sono anche invitati ad evitare l’accumulo dei rifiuti, in particolare di materiale organico, e di contenitori di vario tipo.