POZZUOLI – In fiamme per ore uno dei versanti del monte Gauro, a ridosso del rione Toiano. Le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi nel primo pomeriggio di oggi. A mantenerle vive anche il vento sostenuto che in queste ore sta spazzando l’area flegrea. Il rogo fino a sera ha tenuto in apprensione gli abitanti di alcune case che sorgono lungo il versante della collina che affaccia sulla Variante Anas, nel tratto tra Monterusciello e Lago d’Averno. Le fiamme erano visibili a centinaia di metri di distanza. Negli anni scorsi in più occasioni l’altura è stata teatro di roghi, spesso di origine dolosa. L’ultimo incendio risale allo scorso agosto, quando le fiamme fecero temere il peggio per i residenti del rione popolare.