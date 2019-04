POZZUOLI – Il video dell’incendio che ha distrutto tre auto e provocato danni a una palazzina popolare a Monterusciello, in via Libero Bovio. Nelle immagini si vede chiaramente che le fiamme sono state appiccate prima all’auto di un personaggio vicino al clan Longobardi per poi propagarsi alle altre vetture. Sullo sfondo le urla dei residenti svegliati nel cuore della notte da fumo e fiamme.