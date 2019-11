POZZUOLI – Nuovo successo per la piccola Ludovica Nasti. L’attrice puteolana si è aggiudicata il Premio Giovani Virna Lisi come miglior attrice dell’anno per L’amica Geniale. La Fondazione Virna Lisi, oltre a mantenere vivo il ricordo della celebre attrice promuovendo il Premio, si sta occupando del restauro dei suoi film con l’obiettivo di riproporli a chi già li aveva apprezzati nonché ad un pubblico più giovane. Il premio viene conferito ogni anno dalla Fondazione Virna Lisi in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma e CityFest, il programma di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli. Dal 2018 è nata l’idea del conferimento del Premio Giovani alla migliore attrice dell’anno che quest’anno è stato conferito a Ludovica Nasti. La giovane puteolana da qualche mese è entrata a far parte del cast di “Un Posto al Sole”.