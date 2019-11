POZZUOLI – I Servizi Sociali del Comune hanno da ieri una nuova sede. Da via Vigna gli uffici si sono trasferiti in via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano, nell’ex sede circoscrizionale. I cittadini potranno rivolgersi qui per le problematiche che riguardano i minori, gli anziani, i portatori di handicap (per l’assistenza domiciliare, l’assegno di cura e i servizi sociosanitari), le responsabilità familiari e il contrasto alla Povertà. I nuovi numeri – fanno sapere dal Comune – sono i seguenti: 0818551508-1520-1533 . In via Quinto Fabio Massimo si sono trasferiti anche gli assistenti sociali per l’area centrale di Pozzuoli, mentre quelli che si occupano delle zone di Monterusciello e Rione Toiano sono operativi in via Martini a Monterusciello, dove restano attivi anche il Centro Famiglia e il Centro antiviolenza “Spazio Donna”.