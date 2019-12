POZZUOLI – Nasce a Licola il “movimento anti puzza”. Comitati, associazioni e cittadini hanno dato vita al nuovo movimento di protesta per dire “basta” alla puzza che ormai da anni infesta l’intero quartiere di Licola e le aree limitrofe. Ancora una volta l’indice dei cittadini è puntato contro l’impianto di depurazione di Cuma-Licola dove questa sera (tempo permettendo) dalle 20 è in programma un sit-in di protesta. Con mascherine, croci e striscioni i manifestanti denunceranno per l’ennesima volta uno scempio ambientale che sembra non conoscere la parola fine.