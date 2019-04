POZZUOLI – Palazzi che vibrano e residenti che sussultano ad ogni ora del giorno e della notte. Bradisismo? Terremoto? No, la causa è una griglia in ghisa per la raccolta delle acque piovane installata sulla strada. Succede da tempo in via Solfatara, all’altezza del civico 91 e a pochi metri dall’incrocio con il Ponte Copin. Qui, da quando il comune di Pozzuoli ha realizzato i lavori di adeguamento dell’impianto di fognatura, la paura la fa da padrona: infatti ad ogni passaggio di un mezzo pesante i palazzi vibrano paurosamente. «Sabato un mio amico che non conosceva il problema ha iniziato ad urlare e a scappare appena ha sentito tremare tutto. Ha pensato a una scossa di terremoto quando invece si trattava di un camion che era appena passato» racconta un residente.

IL CASO – I problemi per gli abitanti della zona sono sorti in seguito all’installazione di una griglia per la raccolta delle acque piovane, posta in maniera trasversale alla carreggiata, che insieme alle precarie condizioni in cui versa il manto stradale, causa vibrazioni che si propagano nei vicini edifici al passaggio di camion e autobus. «Non si vive più e siamo preoccupati per le eventuali ripercussioni che le vibrazioni potrebbero provocare sulle nostre case» spiegano i residenti che invocano l’applicazione della normativa che disciplina la problematica, curata dalla Commissione Vibrazioni dell’UNI e che ha prodotto norme nazionali riguardanti la valutazione del disturbo alle persone e la valutazione del possibile danno strutturale. E proprio in virtù di queste norme che le famiglie della zona chiedono al comune di Pozzuoli di mettere in atto interventi finalizzati al rifacimento del manto stradale e l’insonorizzazione della griglia per ridurre la propagazione delle vibrazioni verso le case.