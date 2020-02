POZZUOLI – Un grande progetto di rinnovo arboreo e del verde urbano è in corso a Pozzuoli. L’ufficio Ambiente e Servizi Pubblici sta eseguendo interventi fondamentali sul territorio. Grazie a diversi studi eseguiti nei mesi scorsi, sono state individuate le alberature da rimuovere, per un generale stato di sofferenza, per poi ripiantare nuove specie adatte al territorio e all’ambiente circostante. «Abbiamo avviato un cronoprogramma di interventi di rinnovo arboreo in ogni quartiere – ha spiegato il sindaco Vincenzo Figliolia – grazie alla squadra di esperti e tecnici, guidati dal dirigente Stefano Terrazzano e dal funzionario Attilio Iaccarino si sta portando avanti un lavoro capillare e preciso. Con professionalità stanno mettendo in campo le modalità di intervento concordate. Le piante, studiate in precedenza, vengono abbattute se malate o incompatibili con l’ambiente circostante. Si procede poi, nei giorni successivi all’abbattimento, alla rimozione dei resti grazie all’intervento della società per i rifiuti. Le piante abbattute saranno sostituite da nuove alberature. Vogliamo lavorare per lasciare alle prossime generazioni una città riqualificata, con un patrimonio verde rinnovato». Gli alberi abbattuti saranno sostituiti grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Città Metropolitana di Napoli, fondamentali per mettere in campo una serie di interventi in materia di recupero ambientale.