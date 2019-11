POZZUOLI – Contrasto ai parcheggiatori abusivi a Pozzuoli dove i carabinieri della Sezione Radiomobile e della locale stazione hanno denunciato quattro persone, tutte già sanzionate in passato per la stessa violazione. Due di questi erano nella zona portuale e avvicinavano i clienti dei vari locali della zona chiedendo “un’offerta a piacere”. Due sono stati invece controllati e denunciati perché sorpresi sul lungomare della cittadina flegrea a reclamare denaro dai numerosi automobilisti del sabato sera. Serrati controlli anche in via Campi Flegrei. Altre sei persone sono state segnalate, infatti, amministrativamente per la stessa attività. Per loro, in caso di recidiva, sarà prevista una denuncia penale. Sequestrate le somme ritenute provento dell’attività contestata.