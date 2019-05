POZZUOLI – Si terrà venerdì 17 maggio dalle 9 alle 15 in Piazza della Repubblica a Pozzuoli la manifestazione organizzata dal reparto di Medicina dell’ospedale Santa Maria delle Grazie nell’ambito delle iniziative dalle XV Giornata Mondiale contro l’ipertensione arteriosa. In base ai dati della Società Italiana di Ipertensione Arteriosa la Campania è una delle pochissime regioni italiane dove le donne che soffrono di “Pressione Alta” sono più degli uomini: 33% contro il 29%. Viceversa, i soggetti a rischio in Campania sono in maggioranza uomini (18% contro il 15%). La manifestazione di venerdì intende sensibilizzare i cittadini a controllare periodicamente la pressione arteriosa e ad osservare un corretto stile di vita, riducendo il consumo di sale.

IL PROBLEMA– «L’ipertensione arteriosa è un problema estremamente comune che si può efficacemente controllare adottando uno stile di vita sano, un’alimentazione corretta e povera di sale e, quando necessario, un trattamento farmacologico. Purtroppo spesso si tende a sottovalutare la ‘pressione alta’ determinando così l’insorgenza di gravi problemi a carico di altri organi. Ringrazio i medici e gli infermieri del Reparto di Medicina che saranno in piazza venerdì per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche dell’ipertensione arteriosa», dichiara Raffaele Ranucci, primario del Reparto di Medicina dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Nel corso della manifestazione i medici e gli infermieri del Santa Maria delle Grazie misureranno la pressione arteriosa ai cittadini, distribuiranno i “diari dell’ipertensione” e materiale informativo con indicazioni dietetiche e consigli per un corretto stile di vita. Inoltre, i medici specialisti daranno consigli e indicazione terapeutiche.