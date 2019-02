– Per liberare il veicolo, danneggiato nella parte anteriore, è stato necessario l’utilizzo di una motosega e di una escavatrice. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e operai del comune di Pozzuoli. «Siamo vivi per pochi centimetri -racconta Luca Andolfi, 35enne, titolare dell’attività commerciale che sorge in via Monterusciello- lo spavento è stato grande ma fortunatamente siamo usciti illesi. Stavamo trasportando un carico di pellet al negozio quando l’albero è franato sul nostro furgone. Devo ringraziare i soccorritori che ci hanno assistiti e aiutati e in poco tempo sono riusciti a rimuovere il pericolo dalla strada».