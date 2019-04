POZZUOLI – Fuochi d’artificio a Pozzuoli per l’eliminazione della Juve dalla Champions League. In questi minuti sono in corso festeggiamenti, in particolare nella zona di Licola, dove si susseguono continue esplosioni di botti e fuochi pirotecnici. Molti tifosi del Napoli stanno festeggiando la sconfitta dei bianconeri ad opera dell’Ajax. La Juve è caduta 2-1 in casa ed é fuori dalla Champions League.