POZZUOLI – Sos dai social per una fontana pubblica che perde acqua. A lanciarlo è Lina Buono, che si appello al sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia per mettere fine allo spreco. Il guasto alla fontana, presumibilmente vandalizzata, sarebbe stato causato tre giorni fa in piazza Italo Balbo. “E’ una vergogna!!! Sono tre giorni nella villa della polizia che ci sta questa fontana rotta che esce sempre acqua e non l’aggiustano. Poi quando arrivano le bollette dell’acqua noi paghiamo. Signor Sindaco mandi qualcuno. Ho fermato i vigili e gli ho detto questo. Loro mi hanno detto che più che sollecitare non possono”.