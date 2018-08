POZZUOLI – Dopo la sospensione per i tragici fatti di Genova, questa mattina è stata resa nota la data del “Pennone a Mare”, il tradizionale evento del Ferragosto puteolano. Andrà in scena domenica 26 Agosto, alle ore 16, presso il Molo Caligoliano di Pozzuoli. Il Pennone a Mare – Palo di Sapone è una festa popolare che si rinnova ogni anno, legata alla devozione dei pescatori puteolani per la Madonna Assunta, protettrice della gente di mare.

I NOMI DEI PARTECIPANTI – Alla gara prenderanno parte in 13 a cui si aggiunge un fuori gara. Si tratta di: Vincenzo Perrotta (Capitano), Mario Clivio, Biagio Rezzo, Florindo Doriano, Gennaro Rezzo, Salvatore Corcione, Marco D’Avanzo, Pasquale Rocco, Ciro Basile, Luigi Rezzo, Gioacchino Rimoli, Carlo Perotta, Gennaro Di Donato e il fuori gara Francesco Di Domenico (Presidente del Comitato dei Pescatori di Pozzuoli). L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco Pozzuoli, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e tempo libero, Marketing territoriale, di concerto con il Comitato dei Pescatori di Pozzuoli.