POZZUOLI – Aperitivo della Vigilia di Capodanno si, ma con musica solo fino alle ore 19: questo è quanto deciso dal Sindaco per domani, al fine di garantire lo svolgimento sicuro della festa in piazza. Nell’ordinanza sindacale si legge: “Il Sindaco…premesso che nell’ambito delle manifestazioni programmate per il giorno 31 dicembre 2018, con prevedibile grande afflusso di persone per assistere ‘al capodanno in piazza’ che si terrà in Piazza della Repubblica; Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende garantire lo svolgimento sicuro della manifestazione attraverso il divieto, a partire dalle ore 19,00 del giorno 31/12/2018, di qualsiasi emissione acustica da parte delle attività commerciali che operano nel Centro Storico del Comune di Pozzuoli. Ordina in via transitoria e per il giorno 31 dicembre 2018 dalle ore 19,00 il divieto di qualsiasi emissione acustica da parte delle attività commerciali che operano nel Centro Storico del Comune di Pozzuoli. La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia, di cui all’art.12 del D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285, sono tenute a far rispettare la presente Ordinanza procedendo a termini di legge nei confronti dei trasgressori.”