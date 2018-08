POZZUOLI – In vista del Ferragosto a Pozzuoli cambiano gli orari di apertura e chiusura dei parcheggi “a sosta libera”. Le variazioni riguardano le aree del “Mercato Ittico all’Ingrosso di Via Fasano-Via Roma” e del “Molo Caligoliano” che, per la giornata del 14 agosto, apriranno alle 9.30 e chiuderanno alle 00.30 del giorno successivo. Durante la giornata di Ferragosto, invece, il parcheggio del “Molo Caligoliano” resterà chiuso in per consentire lo svolgimento del “Pennone a Mare”. Infatti il molo, come ogni anno, ospiterà la competizione che vedrà impegnati 13 partecipati che si sfideranno per la conquista delle bandierine poste sul palo di sapone. Sempre per il giorno 15 il “Mercato Ittico all’Ingrosso di Via Fasano-Via Roma” aprirà alle 9.30 e chiuderà alle 01.30 del 16 agosto. Le nuove disposizioni sono state adottate questa mattina in seguito a un’ordinanza sindacale firmata dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.