POZZUOLI – In queste ore una nuova fake news sta circolando nelle chat di WhatsApp secondo cui ci sarebbero dei casi di contagi da Coronavirus tra i dipendenti del centro commerciale “Le Campane” di Pozzuoli. Notizia ovviamente falsa che in questi minuti è stata smentita direttamente dallo stesso direttore del centro Pietro Russo. L’azienda in queste ore ha attivato tutti i canali per risalire all’autore dell’insano gesto e sta valutando l’ipotesi di sporgere denuncia alla Polizia postale: «In relazione alla notizia infondata apparsa lo scorso week-end su chat a mezzo whatsapp, informiamo la cittadinanza che nessun caso di infezione da coronavirus ha interessato lavoratori ed addetti alla struttura. Gli autori della fake news verranno perseguiti secondo i termini di legge per danni d’immagine e procurato allarme.»