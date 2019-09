POZZUOLI – Due premi sono stati consegnati al dottor Rosario Porzio: “manager del decennio” e “Mister farmacista d’Italia” i titoli ottenuti a Trani. Il puteolano è stato premiato “per aver portato al meglio la bellezza nel mondo dello spettacolo” e come “miglior farmacista” per la somma dei risultati della sua carriera. Porzio,intervistato da Jo Squillo ha raccontato la sua vita da quando a 18 anni, dopo aver vinto una gara di bellezza, divenne una giovane promessa del cinema girando da protagonista “Vacanze d’Estate”. Ha poi raccontato di non essersi mai pentito di aver lasciato il Cinema e la tv a soli 22 anni per diventare un prestigioso farmacista. Per lui sono arrivati il 110 e lode alla laurea, massimo dei voti presi alla fine dei tre anni della sua specializzazione all’estero in medicina naturale, tanti concorsi per titolo ed esami vinti in tutta Italia e la sua farmacia scelta e aperta a San Ferdinando di Puglia, a due passi dalla bellissima Trani che lo ha accolto con tanta stima. Senza dimenticare che come manager di spettacolo ha lanciato tanti giovani da Massimiliano Morra a Raffaella Di Caprio.