POZZUOLI – Mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 12 (in seconda convocazione sabato 31 marzo sempre alle ore 12), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Antonino Pio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Interventi straordinari di sostegno economico per la mitigazione del disagio abitativo degli occupanti i prefabbricati di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di altri nuclei familiari in condizioni di grave difficoltà socio-economica e di disagio abitativo.

DOPPIO CONSIGLIO – Una seduta dell’assemblea cittadina è stata fissata anche per giovedì 29 marzo 2018, alle ore 12 (in seconda convocazione venerdì 30 marzo sempre alle ore 12). All’ordine del giorno: Approvazione del piano economico finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018; Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018; Approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011; Disciplina per la formazione e gestione della Consulta Agro-Urbana per il progetto MAC – Monterusciello Agro-City; Approvazione dello schema di piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture 2018/2020; Proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 45 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, introduzione dell’Organismo indipendente di valutazione; Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Osservatorio per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della cultura della legalità e partecipazione attiva dei cittadini – Istituzione approvazione del regolamento”; alcuni riconoscimenti di debiti fuori bilancio e quattro interrogazioni consiliari.