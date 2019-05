POZZUOLI – Lavori in corso in via Campi Flegrei, strada al centro di polemiche per la sua pericolosità e per la continua presenza di parcheggiatori abusivi che gestiscono la sosta selvaggia. In queste ore gli operai di una ditta incaricata dal comune di Pozzuoli stanno installando i dossi pedonali lungo il tratto che va da Arco Felice al villaggio del fanciullo. Gli interventi aŕrivano a pochi giorni di distanza dai fatti di Pasqua quando, lungo la strada, una coppia fu investita da un’automobile nonostante fossero previsti nella delibera che ha declassato la strada da “scorrimento veloce” a “interzonale”. L’assenza di una comunicazione di inizio lavori da parte del comune di Pozzuoli sta provocando grossi problemi al traffico veicolare.