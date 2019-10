POZZUOLI – A poche settimane dallo sgombero ai fini dell’abbattimento di una palazzina abusiva sulla collina del Castagnaro, un’altra demolizione è in corso di completamento lungo via Provinciale Pianura.

GIORNI DI LAVORO – Operai, alla presenza della polizia municipale, di agenti della polizia di Stato e vigili del fuoco, stanno buttando giù da lunedì mattina una struttura ritenuta anch’essa abusiva. Il manufatto si trova in prossimità di una stazione di servizio i cui uffici amministrativi si trovavano fino a poco tempo fa proprio all’interno della palazzina in corso di smantellamento. I proprietari avevano già provveduto a portare via infissi ed altro. La scoperta dell’abuso risale a circa 20 anni fa.