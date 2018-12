POZZUOLI – Domani alle 15:30, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: la ratifica della delibera di giunta comunale numero 145 del 29 novembre 2018; la proposta al Consiglio comunale di approvazione dello schema di convenzione relativo allo svolgimento di attività di pubblica utilità; l’interrogazione scritta ai sensi dell’articolo 36 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto il diritto di proprietà di Palazzo Toledo; due interrogazioni al sindaco a risposta orale aventi per oggetto rispettivamente: “Stato di avanzamento Piano di protezione Civile Comunale e Piano Urbanistico Comunale (Puc)” e “Bonifica dell’area di sgambatura per cani di via Umberto Saba a Monterusciello”.

LE MOZIONI – All’ordine del giorno pure un’interrogazione al sindaco a risposta orale presentata dal consigliere Raffaele Postiglione in data 23 novembre 2018; due mozioni ai sensi dell’articolo 44 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale aventi per oggetto: “Una nuova scuola a Licola Mare” e “Adotta una rastrelliera porta biciclette”; ordine del giorno presentato ai sensi dell’articolo 45 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale dal Gruppo P.D.; declassificazione di alcune strade comunali e una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio.