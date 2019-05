POZZUOLI – E’ stato notificato ieri, mediante comunicazione inviata al Legale del Comune, il provvedimento con il quale l’Autorità Giudiziaria, accogliendo le richieste dell’Amministrazione, ha disposto la rimozione dei sigilli apposti all’area ed alla struttura mercatale di via Fasano al fine di consentire l’avvio delle procedure occorrenti per l’affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza. –lo fa sapere l’amministrazione comunale attraverso una nota stampa- La richiesta ed il provvedimento di accoglimento notificato segnano il completamento delle articolate attività di verifica, analisi e progettazione che l’Amministrazione Comunale, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, avviò già nelle prime ore successive al sequestro, per poi condurle a compimento sino alla elaborazione di un complesso progetto d’intervento finalizzato alla esecuzione delle lavorazioni indispensabili per poter restituire il mercato alla piena e sicura fruibilità degli operatori e dei cittadini. La procedura amministrativa per la selezione delle imprese che saranno incaricate dell’esecuzione dei lavori partirà, in tempi brevi, dopo le procedure di appalto pubblico. L’auspicio è quello di poter iniziare l’intervento di adeguamento e messa in sicurezza nel più breve tempo possibile in modo da assicurare la piena funzionalità del mercato già dal prossimo anno.