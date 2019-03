POZZUOLI – Ci sono giunte diverse segnalazioni da via Monterusciello, una delle arterie principali dell’omonimo quartiere. Qui da tempo diverse problematiche, seppur non gravissime, caratterizzano l’area che ospita abitazioni e locali commerciali. In particolare nella zona nei pressi della rotatoria che da un lato porta verso Quarto/Monterusciello e dall’altro verso la Torre Santa Chiara – zona delle cooperative, che vengono segnalati dei disservizi. Lungo la strada manca un chiusino, trafugato in passato da ignoti, dopo che era stato divelto da tempo davanti al vicino bar; c’è una cunetta ostruita dalla spazzatura e dal fango che impediscono il deflusso delle acque. E, particolarmente visibile, è la presenza di una transenna davanti a un canale di scolo, collocata dall’ufficio segnaletica del comune di Pozzuoli oltre un anno fa, che dovrebbe impedire l’accesso per motivi di sicurezza. «Attraverso questa segnalazione auspichiamo un immediato intervento del comune di Pozzuoli in una zona particolarmente trafficata e abitata» racconta Mario, residente della zona.

1 di 3