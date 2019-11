POZZUOLI – Un minibus nove posti del valore di ventiseimila euro è stato consegnato oggi dal Cardinale Crescenzio Sepe ai ragazzi del Centro BlunAUTI, dedicato ai pazienti adolescenti con diagnosi di autismo. La cerimonia si è tenuta alle 11 a Pozzuoli, presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Il mezzo permetterà ai giovani pazienti di effettuare le escursioni settimanali, indispensabili per accrescere il proprio livello di abilità. Il minibus è stato acquistato grazie ai proventi dell’asta di Natale 2018 promossa dal Cardinale Sepe. Il Centro BlunAUTI, è l’unica struttura pubblica in Campania, diretta ai pazienti adolescenti con diagnosi di Autismo. L’obiettivo degli operatori è accompagnare la crescita dei ragazzi, sviluppando le loro abilità nell’ambito del contesto ordinario di vita. Per questa ragione i ragazzi di BlunAUTI effettuano abitualmente escursioni nei supermercati, nei parchi giochi, nelle piscine, presso i centri commerciali. Il nuovo mezzo di trasporto permetterà loro di effettuare queste gite con maggiore sicurezza e comfort.

25 GIOVANI – IL Centro BlunAUTI – avviato nel novembre 2017- ha preso in carico fino ad ora venticinque ragazzi ed effettuato consulenze per circa ottanta casi. La struttura è collocata a Qualiano e si sta qualificando come un riferimento regionale per i protocolli terapeutici adottati e l’utilizzo della tecnica della Comunicazione Aumentativa Alternativa. La consegna del Minibus è avvenuta davanti all’affresco murale dell’artista Jorit, realizzato poche settimane fa anche con il coinvolgimento dei ragazzi del centro BlunAUTI. Al termine della cerimonia il Cardinale Crescenzio Sepe ha visitato il reparto di Cardiologia UTIC dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, fermandosi con alcuni dei pazienti presenti. Alla giornata erano presenti i ragazzi del centro BlunAUTI, il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord Antonio d’Amore, il Direttore Sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord Monica Vanni, la Direttrice del servizio di Neuropsichiatria Infantile Anna Capocasale, il responsabile del Centro BlunAUTI Giuseppe Brogna, il Direttore Sanitario dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie Concetta Sarnataro.