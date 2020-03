POZZUOLI – La Croce Rossa Italiana, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Pozzuoli, fornisce pasti caldi, indumenti ed assistenza alle persone senza fissa dimora. Il camper della CRI circola nella zone del centro storico di Pozzuoli, via Napoli, Cantieri, Arco Felice, Domiziana, Solfatara, Anfiteatro, via Carmine. «In questi giorni di emergenza, in cui raccomandiamo tutti di restare a casa, non possiamo dimenticarci di chi un tetto non ce l’ha – ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figiolia -. Invitiamo quindi a segnalarci eventuali casi di persone senza fissa dimora in cerca di aiuto, chiamando al numero della protezione civile comunale (08118894406). Ringrazio la Croce Rossa, e il responsabile del servizio Giuseppe Coppola, per questo ulteriore gesto di solidarietà».