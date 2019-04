POZZUOLI – Per consentire alla Società RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato di effettuare delle verifiche di somma urgenza al ponte ferroviario di via Solfatara, mercoledì 10 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 14, nel tratto di strada in corrispondenza del ponte verrà istituito il senso alternato di circolazione. In particolare, il dispositivo sarà valido dal civico 14 di via Solfatara sino al ponte ferroviario. Nello stesso tratto, in direzione Napoli, e nella stessa fascia oraria non sarà possibile parcheggiare veicoli sugli stalli di sosta presenti.