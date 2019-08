POZZUOLI – E’ stato trovato a Mondragone Ciro Gragnaniello, il 53enne scomparso dal quartiere di Agnano-Pisciarelli giovedì mattina. «Le sue condizioni sono buone, ora lo stiamo riportando a casa» hanno fatto sapere i familiari che lo hanno raggiunto sul litorale dopo oltre 48 ore di ricerche. Gragnaniello aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere uscito di casa alle 8.40 di giovedì: come da consuetudine, dopo aver perso il lavoro, la mattina andava in giro offrendosi come giardiniere o manovale. Ma quel giorno non aveva fatto più ritorno a casa dove aveva lasciato telefono, soldi e documenti. Le ricerche si sono concluse nel primo pomeriggio quando l’uomo, in seguito a diverse segnalazioni, è stato avvistato nel casertano e raggiunto dai figli e dalla moglie.