POZZUOLI – Per consentire agli operai e ai tecnici dell’Acquedotto comunale di effettuare delle verifiche approfondite sulla rottura della condotta idrica, dalle 15.30 alle 18 di oggi via Pergolesi resterà interdetta alla circolazione veicolare. Per questo lasso di tempo, gli automobilisti potranno servirsi delle strade alternative presenti sul territorio.