POZZUOLI – «Sindaco Figliolia, questa strada è stata individuata come via di fuga nel piano della Protezione Civile. Quando la apre?». Con un cartello e tanta determinazione, i residenti di via Brancati, a Monterusciello, sono scesi in strada stamattina per manifestare il proprio malcontento contro la chiusura della rampa che si innesta sulla SS7 Quater. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per placare gli animi. «Da due mesi siamo in attesa di risposte – affermano i promotori della mobilitazione pacifica – . La chiusura di questo tratto di strada rappresenta per noi un forte disagio».

LA RISPOSTA DEL SINDACO – Non si fa attendere la risposta del primo cittadino di Pozzuoli. «La rampa in entrata e in uscita della Variante Anas a Monterusciello, in corrispondenza di via Brancati, è oggetto di lavori indispensabili per la sicurezza stradale. Il Comune ha già avviato attraverso sopralluogo congiunto e diverse riunioni con tecnici e dirigenti dell’ Anas, le procedure atte alla esecuzione di un primo intervento immediato di ripristino dei luoghi per la riapertura della rampa al fine anche di eliminare i disagi creati alla popolazione – fa sapere il sindaco Enzo Figliolia – . In seguito ad un intervento di bonifica è emersa una buca a ridosso della carreggiata attraverso la quale è penetrata acqua piovana di scorrimento superficiale, che ha provocato una cavità al di sotto del manto stradale la cui lunghezza supera i quindici metri di lunghezza. Tali infiltrazioni hanno interessato, conseguentemente, anche l’intera carreggiata per cui si è creato un notevole avvallamento della sede stradale. Non è stato possibile eseguire un intervento urgente di riempimento della cavità in quanto bisogna eseguire una indagine accurata per accertare la reale consistenza e conseguentemente eseguire le opere di ripristino per la relativa messa in sicurezza dei luoghi. Ora si tratta di avere pazienza: la strada è chiusa per garantire la sicurezza di tutti ed evitare che possano crearsi sprofondamenti. Resta aperto lo svincolo di Monterusciello Sud. Lavoriamo nell’interesse della collettività».