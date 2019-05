POZZUOLI – Il parcheggio libero nell’area Ex Sofer di via Fasano resterà chiuso dalle 8 alle 18 di lunedì 13 maggio. Lo ha disposto, attraverso apposita ordinanza, il sindaco di Pozzuoli per consentire la realizzazione della segnaletica, sia orizzontale che verticale, nelle aree scoperte utilizzate a parcheggio. L’input è arrivato dal comando di Polizia Municipale di Pozzuoli per consentire ai fruitori di usare adeguatamente gli spazi della sosta, ed agli agenti di verificarne il corretto uso e le eventuali infrazioni.