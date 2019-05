POZZUOLI – L’assessorato all’Ambiente del Comune di Pozzuoli rende noto che, in considerazione della chiusura dell’area presidiata del Rione Toiano, i cittadini potranno conferire i rifiuti negli altri due centri di raccolta presenti in città: in via Umberto Saba a Monterusciello e in via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli Alta. L’area di Toiano resterà chiusa tre mesi circa per lavori di rifunzionalizzazione con l’obiettivo di mantenere efficace la qualità del servizio.

I PUNTI – Gli orari di apertura del centro di raccolta di via Saba sono: dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 16:50, la domenica dalle 7 alle 11:50. Qui si possono conferire: Raee – umido – indumenti – bidoni di pittura – plastica – toner – farmaci – pannoloni. Info Line: 081 855 1901. Nell’area presidiata di via Vecchia delle Vigne, aperta negli stessi orari (7:00-16:50, la domenica 7:00-11:50) si conferiscono: plastica – indumenti – olio esausto – carta – cartone – indifferenziato. Lunedì e venerdì: pannolini – pannoloni – sfalci di potatura. Per quanto riguarda gli ingombranti, ferro e legno, che si raccoglievano a Toiano, per questi tre mesi, in via eccezionale, è possibile conferirli al centro di raccolta di Monterusciello, oppure usufruire del servizio offerto dalla De Vizia previa telefonata al numero verde 800903626.