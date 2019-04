RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Ecco un video che riprende centinaia, e confermo centinaia, di blatte morte in conseguenza della disinfestazione effettuata dal comune di Pozzuoli. Ma mi chiedo, e chiedo, se non sia giusto provvedere ad una immediata rimozione delle blatte morte, ad evitare conseguenze igieniche ancora più gravi. Il video è stato girato in via Catullo altezza civico 87, ma credo che la stessa situazione sia presente in tutta via Catullo.