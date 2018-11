POZZUOLI – Una storia unica ed affascinante di un blasone ultra secolare che ha scritto la storia del calcio campano e meridionale: la Puteolana 1902, che dagli anni ’20 ha contribuito a scrivere la storia del calcio italiano. La storia della “Grande Puteolana 1902” sarà raccontata con una mostra che si svolgerà dal 14 al 16 dicembre 2018 alla Biblioteca di “Don Peppino Lannia” presso la Sala Convegni della Parrocchia del S.S. Salvatore, in viale Nikita Kruscev, 21-23 Pozzuoli, Rione Gescal(Sotto al Monte).

L’EVENTO – La mostra si articolerà in un’esposizione fotografica con tutti gli scatti della gloriosa Puteolana 1902 dalla sua nascita ad oggi. Inoltre vi sarà la proiezione di un docu film che racconterà la storia dei diavoli rossi, anche attraverso interviste esclusive ad ex calciatori che hanno fatto grande la piazza granata. Curatore della mostra è Gennaro Gaudino, presidente del Club Cuore Granata Francesco Serrapica. Madrina dell’evento è la giornalista sportiva Paola Mauro, che ha realizzato con Luigi Massimo Nappo, il docu film sulla “Grande Puteolana 1902”. La mostra si incardina nel percorso del recupero delle memorie del progetto “Io sono il centro, io c’entro” che vede la partecipazione attiva del Comune di Pozzuoli. Media partner ufficiale è Campi Flegrei TV. L’inaugurazione della mostra è fissata per venerdì 14 dicembre alle ore 18. Vi aspettiamo. La Puteolana 1902 – la Prima Squadra del Sud.